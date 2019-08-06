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06.08.2019 - 07:59| ANKARA Milliyet

Adalardaki Türklerden Yunanistan’a tepki

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan’ın uyguladığı baskı nedeniyle İstanköy’deki Müslüman Türklerin milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrum olduğunu belirtti.

Adalardaki Türklerden Yunanistan’a tepki

Kaymakçı, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi Yunanistan’a ülkedeki cami ve mescitleri ibadete açması çağrısında bulundu. Kaymakçı, “Günümüzde İstanköy’deki bütün camiler ibadete kapalıdır. 2017 depreminde hasar gören ve şadırvanı yıkılan Cezayirli Gazi Hasan Paşa (Lonca) Camisi, aradan iki yıl geçmiş olmasına karşın onarımları yapılmamıştır. Cami altındaki İstanköy Vakıf Malları Yönetimine ait dükkanlar da haraptır” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Germe (Platini) köyündeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camisi’nin onarımına izin vermemesi nedeniyle Müslümanların ibadetlerini cami avlusunda yapmak zorunda kaldığına dikkati çeken Kaymakçı, İstanköy’deki mescit, türbe ve mezarlıkların yıkılarak zarar gördüğünü kaydetti.

‘Vakıf malını sattılar’

Yunanistan’ın adada yaşayan Türklere baskı uyguladığını belirten Kaymakçı, “İstanköy’de yaşamakta olan Türkler, milli ve dini özgürlüklerini yerine getirmekten mahrumdurlar. Müslüman Türkler kimliklerini kaybetme aşamasındadır. Adalar Türklerinde korku egemendir ve sindirilmişlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

İstanköy Adası’ndaki ibadet yerleri ve diğer taşınmaz malların İstanköy Vakıf Malları Yönetiminin sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Kaymakçı, buna karşın Yunanistan’ın uluslararası sözleşmelere aykırı davranarak vakfın yönetimine atağı isimler aracılığıyla vakfın mallarını sattırdığını belirtti. Yunanistan’ın İstanköy Adası’ndaki 34 dönümlük vakıf arazilerini turizm şirketlerine sattığına işaret eden Kaymakçı, “Bu usulsüz satışla İstanköy Türk-Müslüman Vakfına ait 70’ten fazla arazi; park, otopark ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunmaktadır. Rodos Türk-Müslüman vakıf malları da aynı şekilde elden çıkarılmaktadır” dedi.

 

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
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