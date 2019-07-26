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26.07.2019 - 15:29| AA

Adalet Bakanı Gül: Yargı reformu genişletilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tüm paydaşlarla Yargı Reformu'nun genişletilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül: Yargı reformu genişletilecek

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile  görüşmesi sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Feyzioğlu ile Yargı Reformu'yla ilgili görüş alışverişinde  bulunduklarını belirten Gül, "Tüm paydaşlarımızla reformun genişletilmesi  konusunda hemfikiriz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan  reformu hayata geçirmek temel hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

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