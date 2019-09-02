Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı başvuru tarihleri değişti! Başvuru nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 2 Ağustos'ta "5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak, “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. “2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 5000 (beşbin) arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır." diye belirtti.

Bu gelişmenin ardından adaylar, sınav başvurularının son gününü ve başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Başvuru tarihleri 19 Ağustos - 2 Eylül tarihleriydi. Adalet Bakanlığı'nın bugün yaptığı duyurusunda "Genel Müdürlüğümüzün 02.08.2019 tarihli “2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav” ilanı ile sınav başvurularının 19.08.2019-02.09.2019 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilmiş olup, sınav başvurularının yoğunluğu nedeniyle son başvuru tarihi 06.09.2019 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

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Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.