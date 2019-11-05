Adalet Bakanlığı CTE mülakat sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu yıl haziran ayında 12 bin 713 personel alımı yapılacağını Twitter hesabından duyurmuştu. Başvurular temmuz ayında başlayıp 17 gün sürmüştü. Mülakatlar ise 9 Eylül'de başmaıştı. Şimdi mülakatlar sona ererken sonuç tarihi araştırılıyor. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI CTE MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Sonuçların kesin olmamakla birlikte aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

TOPLAM 17 UNVAN VE KADRODA ALIM OLACAK

Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakanlık bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak.

Alım yapılacak branşlar ise zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, icra katibi, öğretmen, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferciden oluşacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.