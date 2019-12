Adalet Bakanlığı ile Diyanet arasında 'danışmanlık hizmeti' protokolü

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Hakimevi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında din hizmetlerinin 1950'de Adalet Bakanlığının Diyanet İşleri Başkanlığına haftada en az iki kez ahlaki içerikli konferans verilmesine ilişkin görüş bildirmesiyle başladığını, 2011'deki protokol çerçevesinde de hükümlü ve tutuklulara yönelik din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlikle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

İl ve ilçe müftülükleri tarafından görevlendirilen cezaevi vaizlerinin, din ve ahlak eğitimi dersleri, Kur'an-ı Kerim kursu hizmetleri, haftalık ve aylık konferanslar verdiğini, kutsal gün ve geceleri anma ve Mevlidi Nebevi programları düzenlendiğini anlatan Kuş, programların 585 vaiz tarafından gerçekleştirildiğini, protokolle bu sayının 1500'e kadar çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kuş, 2019 Ocak ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında 36 bin 920'si hükümlü ve 17 bin 659'u tutuklu olmak üzere 54 bin 579 öğrenci bulunduğunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 9 bin 186 hükümlü ve tutuklunun okuma-yazma kurslarına devam ettiğini, 62 bin 866'sı hükümlü, 16 bin 354'ü tutuklu olmak üzere 79 bin 220 kişinin ise iş ve meslek kurslarına katıldığını bildirdi.

"CEZA İNFAZ KURUMLARIMIZA 50 BİNİN ÜZERİNDE KUR'AN-I KERİM GÖNDERİLMİŞTİR"

2018-2019 eğitim-öğretim yılında hafızlık eğitimine devam eden 105 hükümlü ve tutuklu olduğunu ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Hükümlü veya tutukluların ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri Kur'an-ı Kerimler, Diyanet İşleri Başkanlığımız, il ya da ilçe müftülüklerimiz tarafından hızla temin edilmekte olup, bugüne kadar ceza infaz kurumlarımıza 50 binin üzerinde Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Hükümlü ve tutuklular, ister odalarında, ister ortak yaşam alanlarında her an Kur'an-ı Kerim'e ulaşabilme ve okuyabilme imkanlarına sahiptirler. Yine her hükümlü-tutuklu, yakınları tarafından getirilen Kur'an-ı Kerimleri alıp okuyabilmektedir.

Protokolle, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki yükümlülerin dini eğitim ve ahlaki gelişimlerine katkı vermeye yönelik olarak, din eğitiminin alan uzmanları tarafından rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanarak, yeniden suç işlemelerini önlemek ve din eğitimi çalışmalarının geliştirilmesi hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı da insanların yaşamın her döneminde manevi anlamda desteklenmeye ihtiyacı bulunduğunu, bu desteğin hükümlü ve tutuklular söz konusu olunca daha da önem kazandığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 70 yıldır cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklara hizmet götürüldüğünü aktaran Martı, 280 kadrolu cezaevi vaizi bulunduğu bilgisini paylaştı.