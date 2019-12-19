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19.12.2019 - 15:32 |

Adalet Bakanlığı sınav yerleri belli oldu! Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınava giriş belgeleri açıklandı. Adalet Bakanlığı sınavlarına katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınavlar hangi tarihte?

Adalet Bakanlığı sınav yerleri belli oldu! Adalet Bakanlığı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NE ZAMAN?

2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) 29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak

 

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