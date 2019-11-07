07.11.2019 - 10:57 |
Adalet Bakanlığı sınavı başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Başvuruları bugün başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan Adalet Bakanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır? 2019-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı ne zaman?
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavının tarihi belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı sınav başvuruları ne zaman sona erecek?
ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sınava başvurular, 07-14 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
ADALET BAKANLIĞI SINAVI NE ZAMAN?
2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2019-İcra), 28 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.