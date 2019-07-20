Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel (Öğretmen, Psikolog, Veteriner, Sosyal Çalışmacı) başvuru şartları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda Öğretmen, Psikolog, Veteriner, Sosyal Çalışmacı alımı yapılacağı duyuruldu. 22 Temmuz 7 Ağsutos tarihleri arasında başvuruları alınacak olan ilanda adaylarda bulunması gereken şartlar belirtildi.Toplamda 171 kişinin alınacağı ilan için başvuru işlemleri belirtilen tarihler arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla erkek adaylar arasından 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacaktır.

2) Sözlü sınava, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı 540 psikolog, 120 sosyal çalışmacı,180 öğretmen ve 15 veteriner hekim çağrılacaktır.

3) Başvurular :

a) Adaylarda aranacak şartlar:

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans, sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans, öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.

•Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

•Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) Başvuru Şekli:

Başvurular 22/07/2019 tarihinde başlayıp 07/08/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Başvuruda adaylardan istenecek belgeler:

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

•Başvuru Formu (ek-2),

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet hazırlanacaktır) (ek-3),

• Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),

•Geçerli merkezî sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,

• Halen, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine devam edenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

• Vesikalık fotoğraf bulunan özgeçmiş.

6) Sözlü Sınav:

Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 02/09/2019 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr ilân edilecektir.

Sözlü sınava, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda;

•İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi 40,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

•Genel kültür 20,

•Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; yerleştirileceği unvanın gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

7) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.