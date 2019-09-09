Adalet Bakanlığı’ndan TBMM’ye yargı raporu: 6893 mahkemede 1.3 milyon dosya

Komisyonu yargı reformu hazırlığında olan Adalet Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise TBMM’ye gönderdiği kapsamlı raporda yargılamadaki teknik kapasite ve faaliyetlerde yaşanan sorunlara aynı tutarak gelinen aşamanın fotoğrafını çekti. Bakanlık raporunda, yargılamanın uzun sürmesinin nedenleri “Taraflar veya vekillerden kaynaklı gecikmeler, sanık kaynaklı gecikmeler, müşteki, mağdur kaynaklı gecikmeler, tanık kaynaklı gecikmeler, bilirkişi kaynaklı gecikmeler, istinabe kaynaklı gecikmeler, keşif kaynaklı gecikmeler, tebligat kaynaklı gecikmeler” başlıkları altında 8 gerekçeyle özetlendi.

Milyonlarca dosya

Mahkeme ve dava istatistiklerinin detaylı verildiği raporda, Türkiye’de 496’sı ağır ceza mahkemesi olmak üzere 6893 mahkeme bulunduğu aktarıldı. Mahkemelerden 1736’si asliye ceza, 732’si sulh ceza, 1109’u Asliye Hukuk, 795’i sulh hukuk, 248 kadastro, 249 icra, 346 iş, 368 aile, 192 ticaret, 107 tüketici, 27 fikri ve sinai haklar, 110 çocuk, 20 çocuk ağır ceza, 150 infaz, 137 idare ve 71 vergi mahkemelerinden oluşuyor. Adalet Bakanlığı raporunda 2019 yılı ağustos ayı itibariyle ceza mahkemelerinde 2 milyon 266 bin 267 dosya işlemde. Bunlardan 1 milyon 327 bin 553’ü 2018 yılından devreden dosyalar. 2019’da ceza mahkemelerinde yıl içinde 420 bin 946 dosya kesinleştirilirken, 184 bin 500 dosya istinafa gitti. Ceza mahkemelerinde kalan dosya sayısı ise 1 milyon 309 bin 357. Hukuk ve idare mahkemelerinde de benzer durum söz konusu. Hukuk mahkemelerinde 2 milyon 90 bin 856 dosya 2018’den devrederken, yıl içinde ise 1 milyon 663 bin 672 dosya geldi. 703 bin 859 dosyanın istinafa gitmesi ve mahkemelerin yoğun çalışması sonucu Ağustos 2019 itibariyle hukuk mahkemelerinde kalan dosya sayısı 88 bin 645. İdare ve Vergi Mahkemelerinde ise geçen yıldan devreden 146 bin 896 dosya ile birlikte toplam 474 bin 283 dosya bulunuyor. Ağustos 2019 itibariyle mahkemelerin önünde 151 bin 4 dosya kaldı.

AİHS’de olumlu gelişme

Rapordaki istatistikler, Türkiye’nin yargılama açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ihlallerinde olumlu gelişme sağladığını gözler önüne serdi. 2009 yılında 120 “adil yargılanma hakkı” ihlaliyle zirveye çıkarken, 2019’da bu rakam 41’e düştü. “Yargılamanın uzunluğu” ihlali de benzer şekilde 2009’da 95 iken bugün 9’a, “yargı kararının icra edilmemesi” de 31 iken, bugün 3 ihlale düştü.

Başsavcılık aşaması da yoğun

Milyonlarca dosya Cumhuriyet başsavcılıklarının da önünde. 2018 yılından 2019 yılına devreden dosya sayısı 5 milyon 35 bin 688. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların başlatılması ile iddianamenin kabul edilmesi arasında geçen süreler de yargılamanın hızını ortaya koydu. Buna göre; 2018 yılı sonu itibariyle, 0-3 yıl arasında 1 milyon 90 bin 145 dava dosyası, 3-5 yıl arasında 10 bin 800 dava dosyası, 5-7 yıl arasında bin 562 dava dosyası ile 7 yıl ve üzerine 768 dava dosyası soruşturmadan kovuşturmaya dönüştü.