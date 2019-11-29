MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 'Adalet istiyorum'
ABONE OL
29.11.2019 - 07:50 | | Elif ALTIN

'Adalet istiyorum'

Üst geçitten atlayarak ölen hemşireyi intihara teşvik ettiği suçlamasıyla yargılanan erkek arkadaşı beraat etti. Karara tepki gösteren anne “Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum” dedi

'Adalet istiyorum'

İstanbul Kumkapı’da 16 Nisan 2018’de hemşire Nazan Dedeoğlu (23) üst geçitten atlayarak intihar etmişti. Olay anında Nazan Dedeoğlu’nun yanında erkek arkadaşı Umut Berktay Yetim (25) vardı. Umut Berktay Yetim hakkında, hemşireyi intihara yönlendirdiği suçlamasıyla
10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adalet istiyorum



İfade değiştirdi

Sanık Yetim emniyette verdiği ilk ifadede, Nazan Dedeoğlu ile birlikte arkadaşlarıyla eğlendiklerini ve eve dönmek için taksi bekledikleri sırada kız arkadaşının üst geçide çıktığını söyledi. Kendisinin aşağıda kaldığını öne süren Yetim, “Aramızda ‘atlarsın, atlayamazsın’ inatlaşması çıktı. Bu esnada Nazan aşağı atladı” dedi. Ancak sanık Yetim, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladıktan sonra ifade değiştirerek şunları söyledi: “Üst geçitten geçtiğimiz sırada Nazan birden yere oturdu. Kalkmak istemedi. Ben de kendisini çekiştirerek yürümek istedim. Yine de kalkmadı. Ben de üst geçitten indim. Nazan’a da kalkmasını söyledim ama kalkmadı. Aşağı inip yukarı baktığımda Nazan’ı korkuluklara sarılı vaziyette gördüm. Onu öyle görünce yukarı çıkmak için 2-3 basamak çıktığımda Nazan kendini aşağı bıraktı.”

‘Delil yetersizliği’

Kız arkadaşına “Atlayamazsın” demediğini belirten Yetim, “Aramızda sorun yoktu. Zaten ambulansı da ben aradım” dedi. Yetim, atlarsın, atlamazsın tartışması yaşamadıklarını, bu ifadeyi polisin tutanağa yazdığını, tutanağı imzalamadığını söyledi. İfadeyi alan ve tutanağı hazırlayan polis B.Ç ise duruşmada tanık olarak ifade vererek, “Tutanak doğrudur” dedi. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan hâkim, sanık Umut Berktay Yetim’in Nazan Dedeoğlu’nu intihara yönlendirdiği yönünde kesin ve inandırıcı delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.

Adalet istiyorum


‘Gerekirse AİHM’Ye başvuracağız’

Mahkemenin sanık hakkında beraat kararı vermesine tepki gösteren Nazan Dedeoğlu’nun annesi Şöhret Dedeoğlu, “Kızım hayat dolu biriydi, intihar ettiğini düşünmüyorum. Kamera kayıtlarında aralarında tartışma çıktığı görülüyor. Olay yeri raporlarında kızımın sırt üstü yere düştüğü belirtiliyor. Ama otopsi raporunda kızımın çene ve burun kemiklerinin kırık olduğu tespiti yer aldı. Beraat kararı usulsüzdür. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceğiz. Ben adalet istiyorum” dedi.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

Yargıtay ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 171 sözleşmeli personel alımı başvuruları

‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

İran ajanı cinayetinin şifresi paylaştığı mesajda

Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

Girit’teki deprem sonrası artçı tartışması: Domates keser gibi kırıldı

Sıradaki Haber