'Adalet istiyorum'

İstanbul Kumkapı’da 16 Nisan 2018’de hemşire Nazan Dedeoğlu (23) üst geçitten atlayarak intihar etmişti. Olay anında Nazan Dedeoğlu’nun yanında erkek arkadaşı Umut Berktay Yetim (25) vardı. Umut Berktay Yetim hakkında, hemşireyi intihara yönlendirdiği suçlamasıyla

10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.









İfade değiştirdi



Sanık Yetim emniyette verdiği ilk ifadede, Nazan Dedeoğlu ile birlikte arkadaşlarıyla eğlendiklerini ve eve dönmek için taksi bekledikleri sırada kız arkadaşının üst geçide çıktığını söyledi. Kendisinin aşağıda kaldığını öne süren Yetim, “Aramızda ‘atlarsın, atlayamazsın’ inatlaşması çıktı. Bu esnada Nazan aşağı atladı” dedi. Ancak sanık Yetim, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladıktan sonra ifade değiştirerek şunları söyledi: “Üst geçitten geçtiğimiz sırada Nazan birden yere oturdu. Kalkmak istemedi. Ben de kendisini çekiştirerek yürümek istedim. Yine de kalkmadı. Ben de üst geçitten indim. Nazan’a da kalkmasını söyledim ama kalkmadı. Aşağı inip yukarı baktığımda Nazan’ı korkuluklara sarılı vaziyette gördüm. Onu öyle görünce yukarı çıkmak için 2-3 basamak çıktığımda Nazan kendini aşağı bıraktı.”



‘Delil yetersizliği’



Kız arkadaşına “Atlayamazsın” demediğini belirten Yetim, “Aramızda sorun yoktu. Zaten ambulansı da ben aradım” dedi. Yetim, atlarsın, atlamazsın tartışması yaşamadıklarını, bu ifadeyi polisin tutanağa yazdığını, tutanağı imzalamadığını söyledi. İfadeyi alan ve tutanağı hazırlayan polis B.Ç ise duruşmada tanık olarak ifade vererek, “Tutanak doğrudur” dedi. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan hâkim, sanık Umut Berktay Yetim’in Nazan Dedeoğlu’nu intihara yönlendirdiği yönünde kesin ve inandırıcı delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.









‘Gerekirse AİHM’Ye başvuracağız’



Mahkemenin sanık hakkında beraat kararı vermesine tepki gösteren Nazan Dedeoğlu’nun annesi Şöhret Dedeoğlu, “Kızım hayat dolu biriydi, intihar ettiğini düşünmüyorum. Kamera kayıtlarında aralarında tartışma çıktığı görülüyor. Olay yeri raporlarında kızımın sırt üstü yere düştüğü belirtiliyor. Ama otopsi raporunda kızımın çene ve burun kemiklerinin kırık olduğu tespiti yer aldı. Beraat kararı usulsüzdür. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceğiz. Ben adalet istiyorum” dedi.

