Adana Film Festivali’nde dünya sinemasından 25 film

Toplam 25 filmin gösterileceği Dünya Sineması Seçkisi’nin, bu anlayışla oluşturulan “Ustalara Saygı”, “Kadın Gözüyle Afganistan”, “İnsana Rağmen” ve “Panorama” başlıklı dört bölümü bulunuyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Çin sinemasında ustaların ustası olarak nitelendirilen Xie Fei’ye takdim ediliyor. Bu nedenle “Ustaya Saygı: Xie Fei” başlığı altında Türkiye’deki ilk toplu gösterimi ve masterclass’ı düzenleniyor. Xie Fei’nin filmografisi, Çin’in dört bir yanında insanın, özellikle de kadınların zorlu koşullar altındaki yaşama azmini takdir eden ve daha iyi bir hayat için umudunu kaybetmeyen karakterlerin öykülerine odaklanıyor.