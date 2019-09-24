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24.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Adana Film Festivali’nde dünya sinemasından 25 film

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün başlayan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Dünya Sineması Seçkisi dikkat çekiyor. Dört farklı bölümde toplam 25 filmin sinemaseverlerle buluşacağı uluslararası program, bu yıl karanlıktan aydınlığa çıkışı arayan sinemacıların yapıtlarının Türkiye prömiyerlerinden oluşuyor. 29 Eylül’e dek sürecek Festivalin Dünya Sineması Seçkisi’ne; dünya sinemasının önde gelen festivallerine seçilen filmler seyirciyle buluşuyor.

Adana Film Festivali’nde dünya sinemasından 25 film

Toplam 25 filmin gösterileceği Dünya Sineması Seçkisi’nin, bu anlayışla oluşturulan “Ustalara Saygı”, “Kadın Gözüyle Afganistan”, “İnsana Rağmen” ve “Panorama” başlıklı dört bölümü bulunuyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Çin sinemasında ustaların ustası olarak nitelendirilen Xie Fei’ye takdim ediliyor. Bu nedenle “Ustaya Saygı: Xie Fei” başlığı altında Türkiye’deki ilk toplu gösterimi ve masterclass’ı düzenleniyor. Xie Fei’nin filmografisi, Çin’in dört bir yanında insanın, özellikle de kadınların zorlu koşullar altındaki yaşama azmini takdir eden ve daha iyi bir hayat için umudunu kaybetmeyen karakterlerin öykülerine odaklanıyor.

 

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