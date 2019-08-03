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03.08.2019 - 10:25| AA

Adana merkezli operasyonda 4 tutuklama!

Adana merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun  ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol  şartıyla salıverildi.

Adana merkezli operasyonda 4 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 11  şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından  adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 4'ü tutuklandı,  biri ev hapsi olmak üzere 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere  yönelik çalışma başlatılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen  polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için 30 Temmuz'da Adana, İstanbul,  Mersin, Kayseri, Osmaniye, Bitlis ve Siirt'te operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 24 zanlıdan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilmiş, ikisi tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmıştı.

 

 

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