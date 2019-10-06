Adana mutfağını dünyaya taşıyor

3.Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gastronomi dünyasının temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensuplarının katılımıyla başladı. 4 - 6 Ekim tarihleri arasındaki festival, Adana Valiliği himayesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ile ildeki tüm belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize ediliyor. Festivalin amacı Adana’daki lezzetlerin tanıtılması. Geçen yıl 160 bin kişinin ziyaret ettiği festivali, bu yıl 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Akdeniz şöleni

Festivalin sloganı 10 Akdeniz ülkesinin de katılımıyla “Büyük Akdeniz Şöleni” olarak belirlendi. Adana’ya ayak bastığınızda tüm Adanalıların bu organizasyonu ne kadar benimsediklerini görmek mümkün. Sokak satıcısından önde gelen markalara kadar herkes işin kıymetinin farkında. Festival alanında her şey tertemiz, düzenli. Gelen tüm misafirler için her şey düşünülmüş. Çocuk oyun alanları, konser alanı, halk oyunları, mutfak atölyeleri, yemek standları ve elbette kebapçılar, ne ararsanız var.

3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne Akdeniz ülkeleri ve konuk ülke Güney Kore’den de şefler katıldı. Festivalde Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose López (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye’den ünlü şefler Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç ve Yunus Emre Akkor gastronomi şöleni yaşatıyor.

UNESCO adımı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Adana Lezzet Festivali, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmak için başvurusunu tamamlayan ilimizi, bir lezzet kenti olarak markalaştırma hedefine yönelik atılmış büyük bir adım niteliğindedir” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Yerel mutfağımızı koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Adana mutfağı içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Bu özel ve eşsiz mutfak kültürünün, festival sayesinde ülkeleri, kıtaları aşan bir üne kavuşacağından eminim. Festivalin Adana’nın gastronomi turizminde hak ettiği yere ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum” dedi.

Şahanesin Adana

Sayın vali ve sayın büyükşehir belediye başkanlarının söylediklerinin ivedi gerçeğe dönüşmesini diliyorum. Ve bu festival boyunca, valilik, büyükşehir başta olmak üzere tüm belediyeler, STK’lar ve tüm Adana o kadar organize bir iş çıkardılar ve çıkarmaya devam ediyorlar ki, bunun karşısında şapka çıkarmamam mümkün değil. Bugüne kadar yurt dışında katıldığım her festivalden sonra yaptığımızın aksine artık “Bizde neden böyle değil” diye homurdanmayacağım. Görüyorum ki bir şehir iktidarı ve muhalefeti ile el ele verirse şahane şeyler oluyor. Dilerim Adana’daki festival, yurdumun tüm kentlerine yayılır ve tüm şehirler öne çıkan özelliklerini başta ülkemiz insanlarına sonra da tüm dünyaya anlatmayı başarırlar.