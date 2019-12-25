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25.12.2019 - 09:35 | | DHA/AA

Adana sele teslim! Plakalar yol kenarÄ±nda birikti

Adanaâ€™da kenti etkisi altÄ±na alan kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. YaÄŸmur nedeniyle cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, yollarda oluÅŸan su birikintilerine giren araÃ§lardan dÃ¼ÅŸen plakalar bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan merkez D-400 karayolu kenarÄ±nda sahiplerinin bulmasÄ± iÃ§in sergilendi.Â

Adana sele teslim! Plakalar yol kenarÄ±nda birikti
Adana sele teslim! Plakalar yol kenarÄ±nda birikti
Adana sele teslim! Plakalar yol kenarÄ±nda birikti
Adana sele teslim! Plakalar yol kenarÄ±nda birikti
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Adana'da, pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan ve etkisini arttÄ±rarak devam eden kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, hayatÄ± felÃ§ etti. Gece boyunca da etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle birÃ§ok cadde ve sokak suÂ altÄ±nda kaldÄ±. Kozan Caddesi gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarÄ±ldÄ±. Ege BaÄŸatur ve Mustafa Kemal PaÅŸa bulvarlarÄ±nÄ±n kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸaktaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n asfaltÄ±nda Ã§Ã¶kme meydana geldi. Su baskÄ±nÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu kavÅŸak, trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araÃ§lar su iÃ§inde kaldÄ±. BazÄ± kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarÄ±nÄ± da su bastÄ±.

BaÅŸta Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile ilÃ§e belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanlarÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken, sel sularÄ±nÄ± da tahliye etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

EÄžÄ°TÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Merkez ilÃ§elerÂ Ã‡ukurova, Seyhan, YÃ¼reÄŸir ve SarÄ±Ã§am'da eÄŸitim Ã¶ÄŸretime bugÃ¼n de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarÄ±larda bulundu. DÃ¼n metrekareye 182 kilogram dÃ¼ÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceÄŸi ve mevcut yaÄŸÄ±ÅŸlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸininÂ beklendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. Adana ValiliÄŸi, kamu kuruluÅŸlarÄ±nda engelli, hamile ve kronik hastalÄ±klarÄ± olan personelin idari izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

PLAKALAR YOL KENARINA BIRAKILDI

SaÄŸanak nedeniyle yollarda oluÅŸan su birikintilerine giren araÃ§lardan dÃ¼ÅŸen bazÄ± plakalar bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi Atakent Mahallesi D-400 karayolu kenarÄ±nda sahiplerinin bulmasÄ± iÃ§in sergilendi.Â 

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Daha fazla dayanamadÄ±... YaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ± uçurdu!Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilçesinde bir kadÄ±nÄ±n kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düÅŸmesi güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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