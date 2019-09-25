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Adana son dakika! Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı

Adana son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Adana Yüreğir ilçesinde polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Adana son dakika! Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Adana Yüreğir'de son durum nedir? Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi. Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

BAŞSAVCI YURDAGÜL: TERÖR SALDIRISI ÜZERİNDE DURUYORUZ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırının meydana geldiği bölgede, yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07.00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, 1'i polis olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı. Hafif yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlarımız cam kırıkları ve meydana gelen gürültüden yaralandı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi.

Öte yandan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Adana son dakika Adanada polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdıÇekmeköy’ de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.
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