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03.01.2020 - 10:25 | | DHA

Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da, son bir haftada yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik son 1 haftada art arda operasyon yaptı. Tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, 8 bin 80 paket kaçak sigara, 3 bin 592 litre sahte rakı, 3 bin 650 adet cinsel uyarıcı hap, 581 şişe sahte içki, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan 664 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. 18 şüpheli gözaltına alındı.

 

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