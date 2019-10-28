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28.10.2019 - 10:19 | | AA

Adana'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 81 düzensiz göçmen, polisin yol kontrolleri sırasında yakalandı.

Adana'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ile D-400 karayolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktalarında, şüphelendiği üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan incelemede 81 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka ve İran uyruklu düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Üzerlerinden sahte yol izin belgesi ve ikametgah çıkan düzensiz göçmenler hakkında, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından işlem yapılarak 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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