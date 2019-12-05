Adana'da bin polis ile hava destekli asayiÅŸ uygulamasÄ±

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ'Ä±n talimatÄ± doÄŸrultusunda AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan merkezÂ YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi 19 MayÄ±s Mahallesi ve Ã§evresinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Trafik, Ã–zel Harekat, Ã‡evik Kuvvet, TerÃ¶rle MÃ¼cadele, Narkotik ÅŸubelerinden 1000Â polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamaya, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Gece saatlerine kadar sÃ¼ren uygulama genelinde ÅŸÃ¼phelenilen araÃ§lar ve kiÅŸileri durdurup, arama yapan ekipler, Ã§eÅŸitli suÃ§lar aranan 6 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±.

KontrolÃ¼ yapÄ±lan 5 aracÄ± trafikten men eden ekipler, 61 araca ise 27 bin 240 TL ceza uyguladÄ±. Ã–zel eÄŸitimli narkotik kÃ¶peklerinin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aramalarda, bir ruhsatsÄ±z tabanca, bir ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, silahlara ait Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat, 2 adet kesici- delici alet ve 24 gram esrar ele geÃ§irildi.