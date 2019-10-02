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02.10.2019 - 03:47 | | İHA

Adana’da eve atılan EYP paniğe neden oldu

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

Adana’da eve atılan EYP paniğe neden oldu

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özel Harekat timleri mahallenin giriş çıkışında önlem aldı
İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı.

Serçeyi telle boğazından bağlayıp astılarOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatında çalışan görevli, temizlik yapmak için geldiği dairenin banyosunda, elektrik teli ile boğazından asılmış bir serçeyi görünce şok yaşadı.
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