Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mevlüt Alıç ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Alıç, önceki celselerde detaylı beyanlarda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan, beyanları dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.