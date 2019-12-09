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09.12.2019 - 11:54 | | DHA

Adana’da manzara seyreder gibi hortumu izlediler!

Adana’nın Karataş ilçesinde, denizde çıkan hortumu manzara seyreder gibi izleyen kişiler, sosyal medyada eğlence konusu oldu.

Adana’da manzara seyreder gibi hortumu izlediler!
Adana’da manzara seyreder gibi hortumu izlediler!
Adana’da manzara seyreder gibi hortumu izlediler!
Adana’da manzara seyreder gibi hortumu izlediler!
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Karataş ilçesinde dün sabah saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşaltırken bazı vatandaşlar da sahilde ve oturdukları kafede, denizdeki hortumu izledi. Yarım saat süren hortum daha sonra son buldu.

Bugün ise bir grubun manzara izler gibi hortumu izlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlence konusu olurken, dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:

- "Füze görmeye dışarı koşan Adanalı hortumdan mı korksun?"

- "Hayata karşı duruşum."

- "Merkez camide canlı bombayı döven, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridi diye tüple  çevreleyen Adanam için bu resim sergisi gibi gelir."

- "Güneşe ateş eden adamları şu zavallı rüzgar mı korkutacak?"

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