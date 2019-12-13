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13.12.2019 - 06:24 | | DHA

Adana'da müstakil ev yangında küle döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

Adana'da müstakil ev yangında küle döndü

 

Kozan ilçesinde Şevkiye Mahallesi Candan Sokak'ta İlhan Kurt'a (39) ait tek katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Evde yalnız yaşayan Kurt ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

Adanada müstakil ev yangında küle döndü

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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