Adana'da okullar tatil mi - Adana hava durumu (26 Aralık 2019)

Son dakika hava durumu bilgileri merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana hava durumu hakkında bilgi verdi. Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı. Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

ADANA HAVA DURUMU

Bugün Hafif Sağanak Yağışlı 9,9 °C

Cuma Çok Bulutlu 7°C 15°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 7°C 13°C

Pazar Kuvvetli Sağanak Yağışlı 7°C 12°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 8°C 13°C

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.