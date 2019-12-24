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24.12.2019 - 20:36 |

Adana'da okullar tatil mi? Adana Valiliğinden son dakika tatil açıklaması

Adana'da bir süredir etkili olan sağanak yağışlar sonrası okullarda da eğitime ara verilmişti. Peki binlerce Adanalı vatandaşımızın merakla araştırdığı Adana'da yarın okullar tatil mi? İşte Adana Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Adana'da okullar tatil mi? Adana Valiliğinden son dakika tatil açıklaması

YARIN TATİL OLACAK MI?

24 Aralık için tatil kararı veren Valilik, yarın için de okullarda eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, kentte etkili olan sağanak nedeniyle yarın ara verildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Merkez ilçelerde okulların tatil edildiği kentte, yağmur nedeniyle bir çok yol su altında kaldı, evleri su bastı. Sürücülerin yolda mahsur kalan araçları, çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı. Merkez Sarıçam ilçesinde, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bağlantı yolu da taşan suların altında kalınca kapandı.

Babasından kalan 68 yıllık aracı müzeye bağışladıMardin’de yaşayan Yahya Özyardımcı’nın oğlu Mehmet Özyardımcı, babasının 68 sene önce Amerika’dan getirttiği ve şimdiye kadar gözü gibi baktığı otomobili müzeye bağışladı.
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