Adana'da okullar tatil mi 24 Aralık? Son dakika Adana hava durumu nasıl?

Yurt genelinde birçok bölgede etkili olan sağanak yağış Adana'yı kötü etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Adana'da bazı ilçelerde okullardan tatil haberi geldi. Peki, Adana'da hangi illerde okullar tatil?

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

24 ARALIK ADANA HAVA DURUMU NASIL?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu kesimlerinde kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli Kahramanmaraş ile Adana'nın yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DAN ADANA İÇİN KRİTİK UYARI

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.