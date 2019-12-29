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29.12.2019 - 21:13 | | DHA

Adana'da son durum! Camilerden uyarÄ± yapÄ±lÄ±yor

Son dakika haberine gÃ¶re: Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinde, il genelinde gece yarÄ±sÄ± etkisini gÃ¶stermesi beklenen kuvvetli saÄŸanak konusunda cami hoparlÃ¶rlerinden halka uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.Â

Ä°l genelinde hafta baÅŸÄ±nda etkili olan saÄŸanak nedeniyle merkez 4 ilÃ§e ile Ã§evre ilÃ§elerde su baskÄ±nlarÄ± ve sel felaketi meydana geldi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bugÃ¼n de il genelinde gece yarÄ±sÄ± baÅŸlamasÄ± beklenenÂ saÄŸanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yaÄŸÄ±y dÃ¼ÅŸeceÄŸinin tahmin edildiÄŸini duyurdu. Sel felaketinin yaralarÄ±nÄ±n daha yeni sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Adana'da yapÄ±lan bu duyurunun ardÄ±ndan belediyeler, olasÄ± afete karÅŸÄ± hazÄ±r bekliyor.

Adanada son durum Camilerden uyarÄ± yapÄ±lÄ±yor

Kozan'da ise cami hoparlÃ¶rlerinden halkÄ±n su baskÄ±nlarÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmeleri ve sel felaketlerine karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±lar yapÄ±ldÄ±. Cami hoparlÃ¶rlerinden yapÄ±lan uyarÄ±da "Kozan kaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan duyurulur; meteorolojiden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Adana ve ilÃ§emizde beklenen gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu gece saatlerinden itibaren yarÄ±n gece geÃ§ saatlere kadar Ã§ok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli olmasÄ± Ã¶nemle rica olunur" denildi.

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Adana'da camilerden 'saÄŸanak' uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±Son dakika haberine göre: Adana'nÄ±n Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarÄ±sÄ± etkisini göstermesi beklenen kuvvetli saÄŸanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.
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