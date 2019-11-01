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01.11.2019 - 14:37 | | DHA

Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettikleri saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyaller de ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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