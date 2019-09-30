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30.09.2019 - 09:03 | | DHA

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği belli oldu.

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat opolislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı.

Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi

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