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22.09.2019 - 10:03 | | İHA

Adana'dan acı haber! Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Adana'da askerlik görevini yapan genç, geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit oldu.

Adana'dan acı haber! Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ovaakça'da ikamet eden Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gündüz'ün cenazesi, yarın Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

Polis şafak vakti tek tek bastı!Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerinde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için evlere tek tek girildi.
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