Adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce eşek bırakıldı. Sadece denizden ulaşım sağlanabilen adadaki eşeği cuma günü gören, günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, harekete geçti. Hayvanseverlerin de desteğiyle eşeğin kurtarılması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunuldu. Bunun üzerine Marmaris Belediyesi ve AKUT ekipleri, Bozburun Mahallesi'nin muhtarı Duran Güleç ile birlikte pazartesi günü adaya hareket etti. Yapılan aramalara rağmen eşeğe rastlanılmadı. Dün akşamüstü günübirlik gezi tekne sahipleri, adanın kıyısında eşeği görerek, belediyeyi aradı. Tekneyle adaya gelen muhtar Güleç ve belediye ekipleri, önce eşeği besleyip, su verdi. Daha sonra balıkçı teknesine bindirilen eşek, Bozburun Mahallesi'ne götürüldü. Burada belediye aracına alınan eşek, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakıldı. Yapılan kontrolde, eşeğin sağlıklı olduğu tespit edildi.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bozburun Mahallesi ve teknecilerimizin özverisiyle adaya terk edilen eşeği kurtardık. Çok uysal ve sakin bir hayvan. Adını 'Bahtiyar' olarak koyduk. Eşeği Muğla'nın Ulu ilçesinde çiftlik sahibi bir aile istemişti. Tekrar iletişime geçerek verilip, verilmeyeceği kararlaştırılacak. Mutluyuz" dedi.