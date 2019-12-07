Adaylık Kaldırma Sınavı nedir? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman, sınav giriş kartı sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza Adaylık Kaldırma Sınavı, aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu) istekleri ve başvuruları dahilinde adaylıklarının kaldırılması için yapılan sınavdır.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Adayların 13.30'da sınav yerlerinde olmaları gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

Sınav 120 dakika sürecektir.

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ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Aralık Pazar günü yapılacak olan AKS'nin sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SINAV SONRASI İŞLEMLER

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar. Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılırlar.

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden; ikinci kez sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder.