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26.11.2019 - 08:56 |

Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem yaşı kaç?

Survivor yarışması ile tanınan boksör Adem Kılıççı kimdir? Survivor'a iki kez katılan Adem Kılıççı ikinci Survivor macerasında şampiyon olmuştu. Survivor Adem kaç yaşında? İşte Adem Kılıççı ile ilgili merak edilenler...

Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem yaşı kaç?

Survivor yarışması ile televizyon dünyasında yer alan Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı kaç yılında Survivor'da yarışmıştı?

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. 2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur.

2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

2017 yılında Survivor'da yarıştı. 2018 yılında Survivor'da tekrar yarışan Adem şampiyonluğu almıştır.

Adem Kılıççı 2019 yılı Survivor Türkiye Yunanistan'a giden eski yarışmacılar arasında yer almıştır.

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