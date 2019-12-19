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19.12.2019 - 14:01 | | AA

Adil kod isimli FETÖ'cüye 7 yıl 6 ay hapis!

 Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün sözde "infaz koruma memurları sorumlusu" sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adil kod isimli FETÖ'cüye 7 yıl 6 ay hapis!

1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Rıza Karcıoğlu ile avukatı katıldı.

Sanık Karcıoğlu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının  bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, "Adil" kod ismini  kullandığını, 2013-2015 yıları arasında örgütün "Güneydoğu infaz koruma  memurlarından sorumlu bölge imamı", 2015 yılı yaz aylarından sonra da Gaziantep  dar bölge zabıt katipleri ve infaz koruma memurları sorumlusu olduğunu belirterek  cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına  hükmetti.

 

 

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