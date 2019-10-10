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10.10.2019 - 18:24 | | AA

Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili davanın duruşması görüldü

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili davanın duruşması görüldü

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Adli tatilde, celse arası adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen sanık otel işletmecisi K.E. ile tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışanlar Z.E. ile A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar eden cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Söz hakkı verilen sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayamadıklarını belirterek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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