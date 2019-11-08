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08.11.2019 - 23:40 | | DHA

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Adıyaman merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı.

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri Adıyaman, Elazığ, Van ve İstanbul'da, çarşamba günü, belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan 3 şüpheliden 2'si ise devam eden soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor. 

 

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