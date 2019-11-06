Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2’si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Ekiplerin, adreslerde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.