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30.10.2019 - 14:42 | | AA

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu Ö.S (32) ve M.H.E (32). ilçe merkezinde çalıştıkları iş yerlerinde gözaltına alındı. Zanlıların iş yerlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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