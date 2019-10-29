29.10.2019 - 13:57 | | İHA
Adıyaman’da evleri lağım suyu bastı
Adıyaman’da şiddetli yağmur sonrasında birçok evi lağım suyu bastı.
Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte merkez Malazgirt Mahallesi'nde birçok evi lağım suyu bastı. Sabah uyanan ev sakinleri evlerinin sular altında kaldığını fark etti. Birçok evde beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerini lağım suyu basan vatandaşlar, kirli suyu evden tahliye etmeye çalıştı. Evlerine lağım suyu dolan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve bu tür su baskınlarının yaşanmaması için Adıyaman Belediyesi'nden çözüm beklediklerini söyledi.
Canlı heykelden rekor denemesi!İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için bir rekor denemesi yaparak 24 saatlik canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi (26), saat 12.00’de 17 saati geride bıraktı. Heykelin canlı olduğunu anlayanlar önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.