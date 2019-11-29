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29.11.2019 - 12:02 | | DHA

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda silah, içki ve sigara ele geçirdi.

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç. isimli şahsın Adıyaman’da ki iş yeri ve ikamet adresinde arama yaptı.

Yapılan aramada 4 adet pompalı tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca, 61 adet kaçak içki ve 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdiTürk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi. Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.
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