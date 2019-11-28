MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi
28.11.2019 - 17:08 | | DHA

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adıyaman’da kaçak sigara ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, müşterek icra edilen asayiş uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize kaçak yollardan sokulan bandrolsüz 330 paket sigara ele geçirildi.
Şüpheli 1 şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Motosikletle dönerciye girdiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, motorsikleti ile dönerci dükkanına girdi. Kaza anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

"Eşime neden bakıyorsun?" dedi ve marketi birbirine kattı!

"Eşime neden bakıyorsun?" dedi ve marketi birbirine kattı!

Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Muğla'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

Dilencinin üzerinden 2 bin lira çıktı! Hesap cüzdanını gören zabıta ise şoke oldu

Sıradaki Haber