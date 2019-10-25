25.10.2019 - 13:30 | | İHA
Adıyaman'da operasyon! 5 kişi yakalandı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Barış Pınarı Harekatıyla’ alakalı olarak sosyal medya üzerinden PKK/ KCK/PYD/ YPG terör örgütlerinin propagandasını yapan H.K, B.K, A.D, H.K. ve M.K., isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.