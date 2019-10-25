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25.10.2019 - 13:30 | | İHA

Adıyaman'da operasyon! 5 kişi yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da operasyon! 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Barış Pınarı Harekatıyla’ alakalı olarak sosyal medya üzerinden PKK/ KCK/PYD/ YPG terör örgütlerinin propagandasını yapan H.K, B.K, A.D, H.K. ve M.K., isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

 

 

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