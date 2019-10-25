Adıyaman'da operasyon! 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Barış Pınarı Harekatıyla’ alakalı olarak sosyal medya üzerinden PKK/ KCK/PYD/ YPG terör örgütlerinin propagandasını yapan H.K, B.K, A.D, H.K. ve M.K., isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.