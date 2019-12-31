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31.12.2019 - 12:50 |

Adıyaman’da su borusu patladı, yol çöktü

Adıyaman'da, içme suyu borusu patladı, yolda göçük meydana geldi.

Adıyaman’da su borusu patladı, yol çöktü

Adıyaman- Malatya karayolunun 10'uncu kilometresinde kentin içme suyunu karşılayan ana şebekelerden birinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevre göle dönerken, yolda da kısmi çökme meydana geldi. Sürücülere zor anlar yaşatan olay sonrası ihbarla olay yerine giden belediye ekipleri, suyu kesti ve onarım için çalışma başlattı.

 

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın! Göstericiler içeri girdiAmerikan savaş uçaklarının Ketaib Hizbullah üslerini vurmasını protesto eden göstericiler, Irak'taki büyükelçilik binasına girdi. Binayı işgal eden kalabalık grup arasında Haşdi Şabi milisleri de var. Reuters, ABD Büyükelçisi ile elçilik çalışanlarının tahliye edildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.
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