18.10.2019 - 10:08 | | DHA
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına: 2 gözaltı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında, sürücüsü ile plakası açıklanmayan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi 2 sikke, 1 balta, 1 gürz, 1 çekiç başı, 1 kama ve 1 kılıf ele geçirildi. Tarihi eserler, muhafaza altına alınırken, otomobildeki 2 şüpheli sorguya alındı.
Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.