Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında, sürücüsü ile plakası açıklanmayan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi 2 sikke, 1 balta, 1 gürz, 1 çekiç başı, 1 kama ve 1 kılıf ele geçirildi. Tarihi eserler, muhafaza altına alınırken, otomobildeki 2 şüpheli sorguya alındı.