Adıyaman’da uyuşturucuya 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 160 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.