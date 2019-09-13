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13.09.2019 - 10:13 | | DHA

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Adıyaman'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 15 uyuşturucu hap, 1 kişinin üzerinde ise 5 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler kontrol noktasında A.İ.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler Kızılcapınar köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu M.B.'nin üzerinde yaptığı aramada ise 5 gram eroin buldu.

Haplara ve eroine el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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