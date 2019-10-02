Adıyaman'da uyuşturucuya 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında şüphelilere yönelik yaptığı aramada, 10 gram bonzai, 2 gram sentetik cannabinoid ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Bakan Akar'dan net mesajMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." dedi.