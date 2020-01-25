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25.01.2020 - 12:47 | | Milliyet Ankara

Adıyaman'daki tutuklular deprem sonrası o illere nakledildi

Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başladı.

Adıyaman'daki tutuklular deprem sonrası o illere nakledildi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ’da meydana gelen Sivrice merkezli deprem haberi alınır alınmaz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapılmıştır. İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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