Adli görüşme odalarında 12 bin 326 ifade alındı

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler şöyle:

2020’DE TÜM ÜLKEDE: Görüşme odalarında 2017’den bu yana 12 bin 326 görüşme gerçekleştirildi. Hali hazırda ülke genelinde 51 ilde 58 adliyede toplam 61 adli görüşme odası faaliyet gösteriyor. Yedi adli görüşme odasının da 2020 başında faaliyete başlamasını öngörülüyor. Adalet Bakanlığı, 2020’de AGO’ları tüm ülke çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

MAĞDUR ODAKLI: Adli görüşme odalarında her şey mağdur odaklı düşünüldü. Hâkim ya da savcı tarafından sorulması istenen sorular, bu odalarda kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor. Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun sağlıklı ifade vermesi sağlanıyor. Suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmeyen mağdurun bir kez daha örselenmesinin de önüne geçiliyor.

İnternetten haklarını öğretiyor

Adalet Bakanlığı, ayrıca kurduğu www.magdur.gov.tr internet adresiyle de süreçle ilgili her konuda bilgilendirme yapıyor. Bakanlık site aracılığıyla mağdur vatandaşları hakları konusunda bilinçlendiriyor. Sitede; başta cinsel suç mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör mağdurları ile çocuk ve kadın mağdurların yaşadıkları mağduriyet türüne göre, hangi haklara sahip oldukları, hangi hizmeti hangi kurumlardan alabilecekleri ve bunun için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konularında bilgiler veriliyor.