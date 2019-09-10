Adli Tıp Kurumu (ATK) personel alım sonuçları açıklandı mı?

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ağustos ayında 57 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvurular 26 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Aradan 4 gün geçerken her geçen gün "Adli Tıp Kurumu (ATP) personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yöneltiliyor.

ATK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

"Adli Tıp Kurumu başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih vermedi. Daha önce yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda Biyolog, Diğer Teknik Hizmetler Personeli (Kimyager), Büro Personeli, Destek Personeli, Teknisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Diğer sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sıralamalar pozisyon yeri ve unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri mülakat tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır."

SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.