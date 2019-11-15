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15.11.2019 - 12:48 | | İHA

Adliye önünde görenler şaştı kaldı! Erik Dalı çalınca...

İzmir'de yaşayan ve 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da "Erik Dalı" parçasıyla destek yağdı.

Adliye önünde görenler şaştı kaldı! Erik Dalı çalınca...

İnci Akbay, yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.

Eşinden boşanmasını adliye önünde oynayarak kutlayan İnci Akbay'a, onlarca takipçisinden de destek videoları geldi. "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde oynayan Akbay'ın takipçileri ve arkadaşları, videoları İnci Akbay'ı etiketleyerek gönderdi.

Destek videolarının sonrasında açıklama yaparak teşekkür eden İnci Akbay, "3,5 yıl önce iki valiz eşyayla kapının önüne konulmuştum Mavi (kızı) ile ikimiz. Hayatım alt üst olur diye düşünmüştüm. Ne olur bunu gelenekselleştirelim. Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim. 3 buçuk yıldır acımı paylaşarak azalttınız. Sevincimi ve gücümü paylaşarak çoğalttınız. Bunun için minnettarım. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım; şuan her neredeysen yanındayım. Ne olursun bunu bil. Bu süreçte sana destek olabilmek için ne yapabileceksem ben buradayım; çünkü hep söyledim. Aynı acıdan bakanlar beni en iyi anlar. Şimdi İstanbul'a geldim, öğleden sonra döneceğim. Çok değişik hisler içerisindeyim" sözlerine yer verdi.

"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.
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